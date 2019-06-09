"Не хочу бігати по партіях". Лещенко розмірковує про самовисування за мажоритаркою в Києві

Остаточне рішення нардеп збирається ухвалити протягом декількох днів. Про це Лещенко заявив в етері одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується мене, то я не хочу бігати за списками, за партіями, говорити... Візьміть мене як запасний варіант ... у мене є ще один варіант - це балотуватися в окрузі в м. Київ. Це рідний для мене Подільський район, де я ріс, де я ходив до школи, де я досі зареєстрований. Цей варіант я для себе не відкидаю, але остаточне рішення ухвалюватиму найближчими днями. Тому що депутати-самовисуванці, у них ще є кілька днів для такого рішення", - сказав Лещенко.

Він наголосив, що був пов'язаний останні півроку з президентом України Володимиром Зеленським і партією "Слуга народу", але поважає рішення політради партії не включати у виборчий список людей, які вже були народними депутатами. "Це рішення, з яким я погоджуюся, тому що це нова сила, вона має йти з нового, чистого аркуша", - сказав Лещенко.

Водночас нардеп заявляє, що йому "не соромно за свої чотири з половиною роки в цьому парламенті". "Я чесно працював. Якщо вирішу (брати участь у виборах .– Ред.), то запропоную людям оцінити мою роботу... і вирішити, чи давати мені ще мандат на представництво Подільського району – це Поділ, Виноградар, Вітряні Гори, Куренівка – від Києва у Верховній Раді. Або таке рішення не ухвалю. Залежить це від декількох чинників, які я проаналізую і визначуся найближчими днями", - резюмував Лещенко.

Нагадаємо, раніше Сергій Лещенко заявляв про наміри балотуватися від "Слуги народу", "якщо партія буде не проти". При цьому він підкреслював, що усвідомлює власну "токсичність".

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