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09.06.19 15:52

Порошенко пообіцяв, що його партія не вступить у коаліцію із колишніми "регіоналами"

Партія "Європейська солідарність" не буде в парламентській коаліції з такими силами, як "Опозиційна платформа" і залишками Партії регіонів.

Порошенко пообіцяв, що його партія не вступить у коаліцію із колишніми "регіоналами"

Про це лідер партії Петро Порошенко заявив на з'їзді політсили в Києві в неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми беремо на себе публічне зобов'язання не вступати в коаліцію з тими політичними силами, які заважають, із опозиційними платформами, іншими частинами партії Януковича. Ми розраховуємо, що відповідні заяви зроблять наші інші політичні сили, які претендують називати себе демократичними, європейськими", - сказав Порошенко, виступаючи на з'їзді партії в Києві в неділю.

Він зазначив, що сподівається на потужну фракцію в парламенті. "У нас буде потужна фракція, яка відстоюватиме українські, європейські та євроатлантичні цінності", - сказав політик.

За словами Порошенка, "Європейській солідарності" необхідно подбати про те, щоб парламенті не було сформовано конституційну більшість, яка буде здатна скасувати зміни, які були зроблені і поставити під сумнів демократичні завоювання останніх років, шлях до ЄС і НАТО.

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