Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
09.06.19 15:30

Автомобіль із отрутою "Нурел Д" впав у притоку річки Рось на Вінниччині: громадян просять утриматися від купання і риболовлі у водоймі. ФОТО

Уночі 9 червня у результаті ДТП автомобіль Mercedes Sprinter, який перевозив інсектицид "Нурел Д", перекинувся на березі ставка, на притоці річки Рось в с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області.

Автомобіль із отрутою "Нурел Д" впав у притоку річки Рось на Вінниччині: громадян просять утриматися від купання і риболовлі у водоймі. ФОТО

Про це повідомляє регіональний офіс водних ресурсів річки Рось, передає Цензор.НЕТ.

"Нез’ясована кількість інсектициду потрапила в притоку р. Рось, на відстані близько 5,4 км до гирла", - йдеться в повідомленні.

Наразі органи ДСНС проводять роботи з вилучення з водного об'єкта контейнерів із хімікатом.

Громадян просять тимчасово утриматися від використання руслових водних об'єктів на р. Рось (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Mercedes на єврономерах злетів із дороги і врізався в будівлю столичного ТЦ: водій загинув на місці, пасажирів забрала швидка. ФОТО

"На терміновому засіданні комісії виконавчого комітету з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Білоцерківської міської ради ухвалено рішення про припинення водопостачання в м. Біла Церква з 23:00. 09.06.2019 в зв'язку з потрапляння в річку Рось хімічних речовин, які можуть викликати отруєння людей. Водопостачання буде відновлено після проведення досліджень води. Забороняється купання в річці, вилов риби та випас худоби на узбережжі річки", - повідомив мер Білої Церкви Геннадій Дикий.

"Нурел Д" - інсектицид другого класу токсичності. Заборонений до використання в присадибній господарюванні. Володіє фумігатним ефектом - випаровується, і ця пара отруйна. При певних концентраціях смертельний для теплокровних (під час потрапляння на шкіру, в органи дихання і травлення).

Автомобіль із отрутою Нурел Д впав у притоку річки Рось на Вінниччині: громадян просять утриматися від купання і риболовлі у водоймі 01
Автомобіль із отрутою Нурел Д впав у притоку річки Рось на Вінниччині: громадян просять утриматися від купання і риболовлі у водоймі 02

Автомобіль із отрутою Нурел Д впав у притоку річки Рось на Вінниччині: громадян просять утриматися від купання і риболовлі у водоймі 03

Автомобіль із отрутою Нурел Д впав у притоку річки Рось на Вінниччині: громадян просять утриматися від купання і риболовлі у водоймі 04

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100