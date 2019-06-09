Автомобіль із отрутою "Нурел Д" впав у притоку річки Рось на Вінниччині: громадян просять утриматися від купання і риболовлі у водоймі. ФОТО

Про це повідомляє регіональний офіс водних ресурсів річки Рось, передає Цензор.НЕТ.

"Нез’ясована кількість інсектициду потрапила в притоку р. Рось, на відстані близько 5,4 км до гирла", - йдеться в повідомленні.

Наразі органи ДСНС проводять роботи з вилучення з водного об'єкта контейнерів із хімікатом.

Громадян просять тимчасово утриматися від використання руслових водних об'єктів на р. Рось (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів).

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"На терміновому засіданні комісії виконавчого комітету з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Білоцерківської міської ради ухвалено рішення про припинення водопостачання в м. Біла Церква з 23:00. 09.06.2019 в зв'язку з потрапляння в річку Рось хімічних речовин, які можуть викликати отруєння людей. Водопостачання буде відновлено після проведення досліджень води. Забороняється купання в річці, вилов риби та випас худоби на узбережжі річки", - повідомив мер Білої Церкви Геннадій Дикий.

"Нурел Д" - інсектицид другого класу токсичності. Заборонений до використання в присадибній господарюванні. Володіє фумігатним ефектом - випаровується, і ця пара отруйна. При певних концентраціях смертельний для теплокровних (під час потрапляння на шкіру, в органи дихання і травлення).



