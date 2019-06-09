Політична криза в Молдові: в.о. президента Філіп розпустив парламент, депутати заявили, що Філіп - "поза законом"

Позачергові вибори до парламенту Молдови мають відбутися 6 вересня. Таке рішення виконувач обов'язків президента Молдови Павел Філіп ухвалив незабаром після того, як Конституційний суд відсторонив від виконання обов'язків главу держави Ігоря Додона. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Парламентарії відмовляються визнавати легітимність рішення Філіпа про свій розпуск. На засіданні в неділю вони взяли з цього приводу заяву, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Парламент констатує узурпацію влади в державі з боку колишнього правління, яке втратило довіру як з боку власного народу, так і з боку зовнішніх партнерів, вирішивши піти шляхом дестабілізації і насильства", - наголошується в документі.

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Тим часом Демократична партія на чолі з найбагатшим громадянином Молдови, олігархом Владом Плахотнюком, влаштувала в Кишиневі мітинги на підтримку Філіпа, проти парламенту і відстороненого президента Ігоря Додона.

Політична криза вибухнула в Молдові напередодні. Лідери парламентських фракцій сформували новий уряд, лояльний до проросійського президента Додона. Після цього представники Демократичної партії звинуватили новий кабмін в узурпації влади.

Конституційний суд підтримав претензії демократів. Він анулював усі рішення позачергової сесії парламенту, відсторонив Додона від виконання обов'язків президента і тимчасово поклав ці обов'язки на колишнього прем'єр-міністра Павела Філіпа.