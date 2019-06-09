Слухання за позовом України про порушення РФ морського права стартують завтра в Гаазі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент "Укрінформу" в Гаазі з посиланням на пресслужбу суду.

Слухання вступної заяви РФ призначено на понеділок, 10 червня, на 10:00 за місцевим часом. Наступного дня, теж о 10:00, виступатиме Україна.

Другий раунд починається 13 червня, виступатиме Росія. Наступного дня, 14 червня, - Україна. Слухання триватимуть до вечора. Транслюватимуть наживо лише перші 30 хвилин.

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"У понеділок почуємо вже іншу справу. За пропозицією РФ, відкритою буде тільки частина, яка стосується саме виступів агентів. На мою думку, Росія не дуже хоче, щоб її почули. Особливо всередині Росії", - сказала заступниця міністра закордонних справ, агент України у справі Україна проти Російської Федерації Олена Зеркаль.

Нагадаємо, арбітражний розгляд було розпочато 16 вересня 2016 року, коли Україна подала на Російську Федерацію заяву за порушення Конвенції ООН із морського права, зокрема, ініціювавши суперечку про права прибережної держави в Чорному, Азовському морях і Керченській протоці.