Шістьох українців затримали в Бангладеш за підозрою у шахрайстві з банкоматами

Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник директора департаменту - начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку із затриманням громадян України в Бангладеш Посольство України в Індії невідкладно звернулося нотою до МЗС Бангладеш із клопотанням пояснити причину затримання та повідомити про умови тримання і стан здоров'я затриманих", - повідомив Кирилич.

Він зазначив, що на 10 червня запланована зустріч українських дипломатів у Посольстві Бангладеш у Делі з питання одержання інформації у справі.

"Консул готує відрядження до Бангладеш з метою відвідання в закладі тримання громадян України, а також проведення зустрічей з компетентними органами країни. Посольство України підтримує контакт з адвокатом затриманих та рідними. Зазначена справа перебуває на контролі МЗС та Посольства України в Індії", - додав Кирилич.

Водночас, як повідомляє бангладешське видання BDNews24, шістьох українців затримали за підозрою у шахрайстві, оскільки вони незаконно знімали кошти з банкоматів банку Dutch-Bangla Bank. Як повідомляє місцева поліція, вони розривали зв'язок між банкоматами та головним сервером банку, потім робили дзвінки з власних мобільних телефонів і знімали кошти, не залишаючи після себе жодних слідів.





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Як свідчать записи з камер відеоспостереження, двоє осіб декілька разів за допомогою картки знімали з банкомату кошти у присутності правоохоронців. Ці особи завжди робили телефонні дзвінки перед зняттям коштів. Вони зв'язувались з кимось з України перед тим, як встановити контроль над банкоматом. При цьому транзакції не були зафіксовані на головному сервері банку, хоча з рахунків банку зникло 300 тисяч бангладеської така (приблизно 3 тис. 549 доларів США).

Видання зазначає, що затримані українці - це 20-річний Денис Вітомський, 20-річний Назарій Вознюк, 19-річний Володимир Тріщинський, 37-річний Сергій Українець, 33-річний Олег Шевчук і 37-річний Валентин Соколовський. Повідомляється, що вони планували поїхати в Індію для здійснення аналогічних операцій.