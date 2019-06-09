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09.06.19 16:54

"Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" йдуть на вибори разом: названо першу двадцятку

Націоналістичні партії "Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" оголосили про об'єднання для участі в дострокових виборах у парламент.

"Свобода", "Національний корпус" і "Правий сектор" йдуть на вибори разом: названо першу двадцятку

Про це під час з'їзду заявив лідер "Свободи" Олег Тягнибок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

Об'єднання очолить лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький.

Під час з'їзду оголосили першу двадцятку в передвиборчому списку об'єднаних організацій:

  1. Олег Тягнибок - лідер партії "Свобода";
  2. Андрій Білецький - лідер партії "Національний корпус";
  3. Дмитро Ярош - екслідер "Правого сектора";
  4. Андрій Тарасов - голова партії "Правий сектор";
  5. Руслан Кошулинський - заступник голови партії "Свобода";
  6. Богдан Бенюк - актор театру і кіно;
  7. Родіон Кудряшов - керівник центрального штабу партії "Національний корпус";
  8. Олександр Сич - ексвіцепрем'єр-міністр України;
  9. Пилип Іллєнко - голова Державного агентства з питань кіно;
  10. Юрій Сиротюк - директор центру "Українські студії стратегічних досліджень";
  11. Олег Петренко - народний депутат і член громадської організації "Цивільний корпус "Азов";
  12. Анатолій Вітів - ексдепутат від партії "Свобода";
  13. Андрій Левицький - лейтенант ЗСУ;
  14. Василь Лабайчук - голова центрального штабу "Правого сектора";
  15. Олександр Алфьоров - історик і представник "Національного корпусу";
  16. Андрій Мохник - ексміністр екології та природних ресурсів України;
  17. Олексій Кайда - ексголова Тернопільської облради;
  18. Арсеній Білодуб - музикант;
  19. Віктор Шендибило - юрист "Національного лорпусу";
  20. Олег Панькевич - ексголова Львівської облради.

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