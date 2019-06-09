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09.06.19 18:03

Т.в.о. голови СБУ Баканов зустрівся з представниками бізнесу

Тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Іван Баканов провів зустріч із представниками бізнес-асоціацій України та Радою бізнес-омбудсмена.

Т.в.о. голови СБУ Баканов зустрівся з представниками бізнесу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

Участь у зустрічі взяли бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета, президент Американської торгової палати Андрій Гундер, виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко та президент Спілки українських підприємців В'ячеслав Климов.

На зустрічі обговорювали запобігання незаконному втручанню силового блоку в діяльність бізнесу.

Крім того, розглянули питання загроз легальному бізнесу, протидії контрабанді та розвитку партнерства держави і бізнесу у сфері кібербезпеки.

"Представники бізнесу одностайно зауважили позитивну динаміку діяльності СБУ у співпраці з бізнес-організаціями, унаслідок якої зросла довіра до спецслужби", - сказано в повідомленні.

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Іван Баканов запевнив, що СБ України готова до подальшої співпраці з представниками вітчизняного й іноземного бізнесу для поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

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