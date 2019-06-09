Росія готова заплатити внесок до Ради Європи лише після повного відновлення прав

Росія сплатить внесок до бюджету Ради Європи лише після повного відновлення прав делегації РФ у ПАРЄ. Про це в інтерв'ю ТАСС заявив перший віцеспікер нижньої палати російського парламенту Олександр Жуков, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія має бути відновлена ​​повністю в правах, і тоді всі питання, зокрема фінансові, будуть вирішені", - підкреслив парламентарій. У зв'язку з цим він вказав на "певні позитивні сигнали", які лунають із боку ПАРЄ.

Росія в червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладенням на її делегацію санкцій в ПАРЄ. Водночас санкції щодо РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Але Росія спекулює цим питанням і не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

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Зараз у Раді Європи діє потужне лобі на чолі з Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ у ПАРЄ попри несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.