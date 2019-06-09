Євросоюз визнав легітимність нового уряду Молдови

Про це йдеться в спільній заяві високого представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні і європейського комісара Йоганнеса Гана "Про політичну ситуацію в Республіці Молдова", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Європейський Союз позитивно сприймає рішення, прийняті в суботу парламентом Республіки Молдова, зокрема щодо формування правлячої коаліції. Європейський Союз готовий працювати з демократично легітимним урядом на основі взаємної прихильності реформам і основним принципам, закріпленим в нашій угоді про асоціацію", - йдеться в документі.

Високопоставлені представники ЄС підкреслюють, що "повага верховенства закону та демократії має залишатися основою наших відносин".

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"Цього також насамперед очікують і заслуговують громадяни Республіки Молдова. У світлі подій, що послідували за рішеннями, прийнятими вчора парламентом Молдови, Європейський Союз рішуче повторює свій заклик до спокою і стриманості. Діалог між демократично обраними представниками має залишатися ключем до пошуку рішення нинішньої політичної кризи", - підкреслюється в заяві.

Як повідомлялося, напередодні глави дипломатичних місій Росії, США і Європейського Союзу в Кишиневі були присутні на засіданні парламенту і виступили із заявами на підтримку дій парламенту. Рада Європи також закликала владу Молдови дотримуватися принципів верховенства закону.

Напередодні парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови було обрано Майю Санду.

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Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.