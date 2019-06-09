Найближчим часом до Бангладеш вилітає консульська група, щоб з'ясувати ситуацію із затриманими українцями та надати допомогу, - АП

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави, 29 травня шість друзів-спортсменів із міста Бердичів віком від 18 до 45 років відправилися в туристичну поїздку в Бангладеш. Востаннє родичі спілкувалися з ними телефоном 31 травня. З першого червня і досі зв'язатися з ними не вдавалося.

"Після численних звернень до МЗС України, консульства України в Індії родичі зниклих звернулися й до президента України Володимира Зеленського. Наразі відомо, що шість українців разом із кількома громадянами Румунії та Болгарії були затримані поліцією Народної Республіки Бангладеш. Їм інкримінують пограбування банкомата у складі ОЗГ та спротив представникам місцевої поліції під час затримання", - йдеться в повідомленні.

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На зустрічі Кирила Тимошенка з рідними затриманих громадян, у якій взяв участь представник МЗС України, було узгоджено, що найближчим часом до Бангладеш вилітає консульська група на чолі з Олександром Громовим, першим секретарем із консульських питань посольства України в Республіці Індія, яка на місці має детально з’ясувати ситуацію та надати необхідну допомогу, зокрема у пошуку приватного адвоката для громадян України.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України звернулося з нотою в МЗС Бангладеш у зв'язку із затриманням шістьох українців.