З "азовцем" Максимом Олексюком, загиблим 7 червня біля Новолуганського, попрощалися в Козятині. ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "РІА Козятин".

Максим Олексюк (позивний Максон) служив сержантом окремого загону спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України.

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Нагадаємо, унаслідок влучання 122-мм снаряда в бліндаж 7 червня два бійці зазнали несумісних із життям поранень і померли в медичній установі. Ще 11 гвардійців зазнали поранень, бойових травм, контузій.

Разом із Максимом Олексюком загинув Дмитро Пругло (позивний Круглий) з Полтави.

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На офіційному сайті НГУ, зокрема, йдеться: "Два герої Національної гвардії України приєдналися до Небесної варти.

Ворожий обстріл обірвав життя двох воїнів окремого загону спеціального призначення "Азов" військової частини 3057. У районі проведення операції Об'єднаних сил загинули старший лейтенант Дмитро Пругло і сержант Максим Олексюк.

Незаконні збройні формування РФ вночі застосували заборонену Мінськими угодами 122-мм ствольну артилерію по передових позиціях українських нацгвардійців, які мужньо боронять Батьківщину. Через влучання снаряда два воїни зазнади несумісних із життям травм і померли в медичному закладі.

Дмитро Пругло у свої 28 років у складі батальйону "Азов" воював у гарячих точках і брав участь у складних військових операціях. Молоде поповнення щодня брало з нього приклад.

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Максим Олексюк. Йому було лише 23 роки. До лав "Азова" прийшов у 2017 році. Його побратими згадують, що щирішої людини, напевно, не знайдеш.

Весь особовий склад Національної гвардії України висловлює глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам загиблих воїнів!

У нашій пам'яті вони назавжди живі!"