Співачка Лобода відмовляється літати Sukhoi Superjet. ДОКУМЕНТ

В офіційному побутовому райдері в пункті "авіа" зазначено, що артистка і колектив не літають літаками Sukhoi Superjet, пише Цензор.НЕТ із посиланням на російську редакцію Радіо Свобода. Зазначається також, що співачка надає перевагу прямим рейсам, що виконуються компанією "Аерофлот".

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Помічники інших російських артистів також повідомили Радіо Свобода, що деякі співаки відмовляються літати літаками Sukhoi Superjet-100. Вони просять не називати своїх імен та імен своїх роботодавців.

Раніше повідомлялося, що компанія "Яндекс" заборонила своїм співробітникам літати на SSJ100. У публікації telegram-каналу "Подвійна суцільна" стверджувалося, що "жоден співробітник компанії "Яндекс" не може бути відправлений у службове відрядження на SSJ100". Пізніше в компанії визнали, що така рекомендація дійсно була, але назвали "заборону" непорозумінням. У компанії зазначили, що обов'язкового характеру колишня рекомендація не мала. Наразі жодних обмежень на польоти немає, підкреслили в пресслужбі "Яндекса".

Бі-бі-сі з посиланням на свої джерела повідомила, що топменеджери російських компаній часто просять не купувати їм квитки на рейси, які виконує російський літак Sukhoi Superjet, коли літають у відрядження. У публікації наголошується, що надходити такі запити почали ще до катастрофи SSJ100.

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Нагадаємо, в московському аеропорту "Шереметьєво" через пожежу здійснив екстрену посадку літак Sukhoi Superjet-100, що летів до Мурманська. Пожежу загасили приблизно за 15 хвилин. На борту літака, що летів із московського аеропорту, перебувало 78 осіб.

Попередньо, причиною пожежі стало влучання блискавки в борт авіалайнера. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб.

Із 78 пасажирів і членів екіпажу літака, що здійснив аварійну посадку в аеропорту "Шереметьєво", вижили 37 осіб. Загинула 41 особа, серед яких один член екіпажу.

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