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09.06.19 23:37

В Україні із занепокоєнням спостерігають за розвитком політичної ситуації в сусідній Молдові, - заява МЗС

Як держава-посередник і гарант Україна зацікавлена в стабільній, демократичній і європейській Молдові і готова, у разі потреби, сприяти вирішенню наявних проблем.

В Україні із занепокоєнням спостерігають за розвитком політичної ситуації в сусідній Молдові, - заява МЗС

Про це йдеться в заяві МЗС України щодо ситуації в Молдові, опублікованій на сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Закликаємо провідні політичні сили Молдови діяти в межах правового поля, вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу з метою уникнення силового протистояння. Важливим для країни та безпекової ситуації в регіоні є недопущення зовнішнього втручання, спрямованого на реалізацію російського сценарію федералізації країни.

Республіка Молдова залишається для України важливим партнером і сусідом, із яким нас поєднують спільні інтереси та спільне європейське майбутнє", - йдеться в публікації.

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Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови було обрано Майю Санду.

Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.

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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає прийняті ним рішення і готовий з ним співпрацювати.

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