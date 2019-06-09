Нардеп-утікач Онищенко заявив, що візьме участь у дострокових виборах до ВР у 93-му окрузі

Про це він повідомив виданню Liga.net, передає Цензор.НЕТ.

"Я балотуюсь у 93-му окрузі", - сказав Онищенко. Саме в цьому виборчому окрузі в Київській області його було обрано в 2014 році.

Депутат розповів, що найближчим часом збирається повернутися до України для подачі документів до Центральної виборчої комісії.

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Нагадаємо, в липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка.

За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 млрд грн із 2013 по 2016 рік. Збиток підприємству "Укргазвидобування" оцінюється в понад 740 млн грн.

Перше засідання суду в "газовій справі" стосовно Олександра Онищенка і його фінансового директора відбудеться 10 червня 2019 року.

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У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року.

Сам депутат каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.