На виборах президента Казахстану перемагає ставленик Назарбаєва Токаєв, - екзит-пол

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеву редакцію Радіо Свобода, в Казахстані оголошено дані офіційних екзит-полів - опитувань біля виборчих дільниць.

Згідно з першим опитуванням - науково-дослідного центру "Молодь" - кандидат "партії влади" "Нур Отан" і чинний президент Касим-Жомарт Токаєв набрав найбільшу кількість голосів - 69,94 відсотка. Згідно з другим, проведеним інститутом "Когамдик пiкiрi", за нього проголосували 70,13 відсотка виборців.

Дані "Молоді" свідчать, що на другому місці - Аміржан Косанов, висунутий рухом "Ұлт тағдири" (14,96 відсотка). Дані "Когамдик пiкiрi" свідчать, що в нього - 15,39 відсотка.

За даними Центрвиборчкому, офіційна явка виборців становить 77,4 відсотка.

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Вибори президента 9 червня стали шостими в новітній історії Казахстану і четвертими достроковими. У них уперше за 30 років як кандидат не брав участі експрезидент Нурсултан Назарбаєв. Одночасно із голосуванням в Алмати, НурСултані та Шимкенті відбувалися несанкціоновані акції протесту, учасники яких, зокрема, закликали бойкотувати вибори.

За даними МВС Казахстану, цього дня в двох найбільших містах країни було затримано близько 500 осіб.

Нагадаємо, перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив 19 березня 2019 року, що складає повноваження глави держави. При цьому він залишиться головою Ради безпеки республіки, головою партії "Нур Отан" ("Світло Вітчизни"), членом Конституційної ради.

Обов'язки президента прийняв на себе колишній спікер парламенту Касим-Жомарт Токаєв. Через кілька годин після того, як він склав присягу, столицю Казахстану перейменували з Астани на Нурсултан на честь першого президента.