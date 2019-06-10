Україна засуджує проведення "виборів" в окупованій РФ Південній Осетії та не визнає їхніх результатів, - МЗС

Згідно з документом, опублікованим на сайті відомства, МЗС рішуче засуджує проведення і не визнає результатів так званих парламентських виборів на окупованій Російською Федерацією території Цхінвальського регіону Грузії, які відбулися 9 червня 2019 року, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна розглядає цей крок як чергову спробу Росії та її окупаційного режиму легітимізувати ситуацію, що склалася на цій окупованій території Грузії, у тому числі внаслідок "етнічних чисток" і численних інших систематичних грубих порушень прав людини.

Україна підтверджує свою послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії, а також вітає мирні кроки Уряду Грузії, зокрема на основі його ініціативи "Крок до кращого майбутнього", спрямовані на примирення між грузинами та осетинами", - йдеться в заяві.

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Нагадаємо, 7 серпня 2008 року російські війська вторглися на територію Грузії під приводом необхідності захисту громадян Росії (жителів Цхінвальського регіону, яким незаконно роздали громадянство Росії. - Ред.), окупували більшу частину Західної Грузії та наблизилися до Тбілісі на відстань у 30 кілометрів. Після міжнародного втручання російські війська були передислоковані в два грузинські регіони – до Абхазії та Цхінвальського регіону. Пізніше Росія визнала окуповані території незалежними, призначивши там свою маріонеткову владу. До сьогодні ці території (20% територій Грузії) перебувають під російською окупацією, що підтверджено і визнано міжнародною спільнотою. На окупованих територіях Грузії дислоковано до 10 тисяч російських військовослужбовців.

Унаслідок війни загинули 408 громадян Грузії, з них 170 військовослужбовців, 14 співробітників МВС, 224 цивільні особи. Кількість поранених і постраждалих становить 2232. Серед них 1045 військовослужбовців. Унаслідок війни до 30 тисяч осіб додалися до армії біженців, яких наразі в Грузії 263 598.

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Росія, як і раніше, не виконує жодне із зобов'язань, взятих у рамках міжнародної угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року.