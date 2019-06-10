Результати аналізу води з місця аварії на Вінниччині та з річки Рось будуть 10 червня - Чечоткін

Як пише глава Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін у Facebook, до водойми у Вінницькій області, яка є притокою річки Рось, потрапили гербіциди та стимулятори росту для сільгоспрослин, передає Цензор.НЕТ. Він запевняє, що ситуація перебуває на контролі місцевих органів влади та ДСНС.

"Відповідними службами відібрано проби води зі ставка та р. Рось. Результати хіміко-біологічного аналізу на вміст хімічних речовин у воді будуть 10 червня. Комісією ТЕБ та НС Білоцерківського району Київської області прийнято рішення про припинення роботи водозабору з 23 год. 9 червня. За необхідності буде здійснюватися підвезення води", - наголосив Чечоткін.

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Він також знову рекомендував місцевим жителям утриматися від купання, вилову риби та напування худоби в акваторії річки Рось.

Нагадаємо, минулої ночі унаслідок ДТП автомобіль Mercedes Sprinter, який перевозив інсектицид "Нурел Д", перекинувся на березі ставка, що впадає в притоку річки Рось у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області. У притоку Росі на відстані 5,4 км від гирла потрапила невизначена кількість інсектициду.

Пізніше з'явилося повідомлення, що через аварію Білу Церкву відключать від водопостачання.