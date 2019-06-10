Падіння автомобіля з отрутою в Рось: запасів води в Умані вистачить на 3 дні, в Білій Церкві - на добу, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 7:00 10 червня водопостачання м. Умань здійснюється з резервних резервуарів, запасу води вистачить на 3 доби. У м. Біла Церква створено запас на 1 добу, подачу води припинено. Населення забезпечується водою за рахунок підвозу та наявних бюветів (колонок).

Також повідомляється, що проводиться моніторинг якості води в місцях водозабору і водосховищах акваторії р. Рось. Населенню рекомендовано утриматися від купання, вилову риби та напування худоби в акваторії р. Рось.

Ситуація перебуває на контролі в місцевих органів виконавчої влади та ДСНС України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобіль із отрутою "Нурел Д" впав у притоку річки Рось на Вінниччині: громадян просять утриматися від купання і риболовлі у водоймі. ФОТО

Нагадаємо, минулої ночі унаслідок ДТП автомобіль Mercedes Sprinter, який перевозив інсектицид "Нурел Д", перекинувся на березі ставка, що впадає в притоку річки Рось у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області. У притоку Росі на відстані 5,4 км від гирла потрапила невизначена кількість інсектициду.

Представниками Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції та Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось відібрані проби води зі ставка і р. Рось на території та Київській області. Результати хімікобіологічного аналізу на вміст хімічних речовин у воді будуть 10 червня.

О 23 год. 9 червня припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тис. жителів) та м. Умань Черкаської області (84 тис. жителів).