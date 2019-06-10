Торговельні конфлікти - головна загроза для світової економіки, - Лагард

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, з такою заявою директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард виступила на завершенні саміту "великої двадцятки" (G20) у японському місті Фукуока в неділю, 9 червня. У зустрічі брали участь міністри фінансів і глави центробанків країн-членів G20.

За оцінкою МВФ, тарифний конфлікт між Китаєм і Сполученими Штатами Америки може призвести до зниження світового ВВП на 0,5 відсотка (або 455 млрд доларів) у 2020 році. Вирішення наявних торговельних спорів слід зробити пріоритетним завданням, наголосила Лагард.

Крім того, глава МВФ зарахувала до загроз для зростання світової економіки низькі процентні ставки. Попри "обережні ознаки стабілізації", які демонструє світова економіка, у багатьох розвинених економіках зростає рівень боргу, а ринки, що розвиваються, як і раніше "уразливі для раптових змін у фінансових умовах", йдеться в заяві Лагард.

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Трамп погрожує підняти мита на товари з Китаю

Торговельний конфлікт між Вашингтоном і Пекіном загострився в травні 2019 року, коли після невдалих переговорів президент США Дональд Трамп пригрозив підняти мита на товари з КНР до 25 відсотків. Надії на врегулювання спору тепер пов'язані із зустріччю Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном, яка має відбутися в японській Осаці наприкінці червня.