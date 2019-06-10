У НАТО закликали до врегулювання політичної кризи в Молдові шляхом діалогу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві офіційного представника НАТО Оани Лунгеску в Twitter.

"НАТО із занепокоєнням стежить за політичною кризою в Республіці Молдова, яка є давнім партнером. Ми закликаємо всі політичні сили Молдови проявляти спокій, стриманість і врегулювати розбіжності шляхом діалогу", - написала вона.

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Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.

Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.

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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.