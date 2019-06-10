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10.06.19 09:24

Під час концерту на Потьомкінських сходах в Одесі впала металоконструкція зі звуковим обладнанням

В кінці концерту на Потьомкінських сходах від сильного вітру зламалася металева конструкція зі звуковим обладнанням.

Під час концерту на Потьомкінських сходах в Одесі впала металоконструкція зі звуковим обладнанням

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Уберегти людей від травм вдалося курсантам Одеського державного університету внутрішніх справ, які несли службу з охорони громадського порядку і були найближче до неї.

Оперативно зреагувавши, вони швидко відвели цивільне населення подалі від конструкції, і та, впавши, нікого не зачепила.

Зараз відомості про цю подію внесено в журнал єдиного обліку Приморського відділу поліції для проведення подальшої перевірки.

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