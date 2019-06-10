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10.06.19 09:33

Через обстріли терористів розведення сил у районі Станиці Луганської можливе не раніше 16 червня, - штаб

В результаті порушень режиму припинення вогню з боку терористів укотре зірвано домовленості з розведення сил і засобів на ділянці "Станиця Луганська".

Через обстріли терористів розведення сил у районі Станиці Луганської можливе не раніше 16 червня, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ОС.

Так, командування операції Об'єднаних сил повідомляє, що внаслідок чергових порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації вкотре зірвано виконання цілого комплексу заходів визначених Мінськими домовленостями, щодо розведення сил і засобів на ділянці "Станиця Луганська".

"Починаючи із 7 червня 2019 року, збоку російських окупаційних підрозділів відбулися обстріли розташованих у цьому районі позицій підрозділів сил ООС, про що зазначено у звіті спостережної моніторингової Місії ОБСЄ.

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Враховуючи зазначене, наступною датою початку розведення сил і засобів на зазначеній ділянці, за умови дотримання цілковитого припинення вогню протягом 7 діб, може бути лише 16 червня 2019 року", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Збройних Сил України вже проводять попередню підготовку і готові до відведення сил і засобів.

Через обстріли терористів розведення сил у районі Станиці Луганської можливе не раніше 16 червня, - штаб 01

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