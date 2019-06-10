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10.06.19 10:14

На Одещині п'яний водій ВАЗ врізався в автомобіль патрульних, постраждав поліцейський. ФОТО

У Чорноморську Одеської області поліцейський отримав травми різного ступеня під час перевірки документів водія ВАЗа, який підрізав автомобіль правоохоронців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області, під час перевірки документів у припаркований службовий автомобіль врізався інший ВАЗ, в результаті чого поліцейський дістав травми різного ступеня тяжкості і був госпіталізований.

На Одещині пяний водій ВАЗ врізався в автомобіль патрульних, постраждав поліцейський 01

"На великій швидкості в припаркований на узбіччі службовий автомобіль з включеними проблисковими маячками влетів інший ВАЗ, за кермом якого був 23-річний водій з явними ознаками сп'яніння. В результаті аварії постраждав один із співробітників поліції. Зараз він у лікарні з переламаними ребрами, забоєм грудної клітини і черепно-мозковою травмою", -зазначили в поліції.

На Одещині пяний водій ВАЗ врізався в автомобіль патрульних, постраждав поліцейський 02

Винуватець ДТП був доставлений у відділ поліції, він пройшов медичний огляд на стан алкоголю в крові. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

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