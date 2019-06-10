На Одещині п'яний водій ВАЗ врізався в автомобіль патрульних, постраждав поліцейський. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області, під час перевірки документів у припаркований службовий автомобіль врізався інший ВАЗ, в результаті чого поліцейський дістав травми різного ступеня тяжкості і був госпіталізований.

"На великій швидкості в припаркований на узбіччі службовий автомобіль з включеними проблисковими маячками влетів інший ВАЗ, за кермом якого був 23-річний водій з явними ознаками сп'яніння. В результаті аварії постраждав один із співробітників поліції. Зараз він у лікарні з переламаними ребрами, забоєм грудної клітини і черепно-мозковою травмою", -зазначили в поліції.

Винуватець ДТП був доставлений у відділ поліції, він пройшов медичний огляд на стан алкоголю в крові. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

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