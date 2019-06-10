Україна посилила контррозвідувальний режим на в'їзді в Молдову щодо радикально налаштованих росіян, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"З метою недопущення загострення ситуації в Кишиневі, пов'язаної з іноземним втручанням у внутрішні процеси, зараз посилено контррозвідувальний режим на в'їзді в Молдову через територію України щодо радикально налаштованих громадян Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

В українській спецслужбі також зауважили, що оперативно відстежують внутрішньополітичну ситуацію в Республіці Молдова.

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"У рамках партнерських відносин СБУ постійно обмінюється інформацією з молдавськими колегами для збереження спокою і стабільності в регіоні", - додали в прес-центрі Служби.

Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.

Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.

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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.