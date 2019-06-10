Упродовж минулого тижня на водоймах України загинуло 70 осіб, під час пожеж - 10, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, за даними відомства, від початку тижня зареєстровано 1 тис. 731 НП. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 45 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 75 пожеж, врятовано на пожежах 26 осіб і не допущено знищення вогнем 358 будинків та 37 од. техніки. Під час пожеж загинуло 10 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 82 тис. грн.

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Також повідомляється, що протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 346 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 304 вибухонебезпечні предмети.

Упродовж тижня на водних об'єктах загинуло 70 осіб.