До 14 років в'язниці остаточно засуджено педофіла, який ґвалтував 9-річну доньку своєї співмешканки

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає Цензор.НЕТ.

Як відомо, у жовтні 2016 року до правоохоронних органів звернулася мати дівчинки, яка випадково знайшла у мобільному телефоні цивільного чоловіка фотографії, які підтверджували, що останній вступав у статеві зносини неприроднім способом з її 9-річною донькою.

Прокурором Київської місцевої прокуратури №2 у суді було повністю доведено вину 28-річного чоловіка у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 КК України, тобто у задоволенні статевої пристрасті неприроднім способом із погрозою застосування фізичного насильства, з використанням безпорадного стану потерпілої особи, вчиненого щодо малолітньої дівчинки, та судом призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Не погоджуючись з ухваленим рішенням, захисники обвинуваченого подали апеляційні скарги, в яких просили суд апеляційної інстанції скасувати вирок та закрити провадження у зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості обвинуваченого.

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Прокурор, який брав участь у розгляді апеляційних скарг, категорично заперечував проти їхнього задоволення та просив суд залишити вирок Дарницького районного суду м. Києва без змін.

Заслухавши аргументи сторін, Київський апеляційний суд 06.06.2019 відмовив адвокатам у задоволенні апеляційних скарг та залишив чинним вирок Дарницького районного суду м. Києва.