Тимошенко готова до коаліції з партією Зеленського

Про це сказала Тимошенко на з'їзді партії "Батьківщина" в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наша команда налаштована в новому парламенті йти в коаліцію з новим президентом, з іншими демократичними проєвропейськими силами і, більше того, ми цій коаліції готові запропонувати дуже сильний план, а головне - зробити все, щоб цей план став реальністю", - сказала Тимошенко.

Вона запропонувала назвати майбутню коаліцію "коаліцією дій".

За її словами, справжні демократичні сили, які можуть пройти до парламенту, - це "Батьківщина", "Слуга народу", партія "Голос" - "мають об'єднатися під час виборчої компанії та зробити все, щоб на мажоритарних округах не пройшли "мастодонти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пообіцяв представити на з'їзді партії "Слуга народу" список, який "всім сподобається"