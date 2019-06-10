Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
10.06.19 11:07

Тимошенко готова до коаліції з партією Зеленського

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що готова в парламенті нового скликання працювати в коаліції з партією президента Володимира Зеленського "Слуга народу".

Тимошенко готова до коаліції з партією Зеленського

Про це сказала Тимошенко на з'їзді партії "Батьківщина" в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наша команда налаштована в новому парламенті йти в коаліцію з новим президентом, з іншими демократичними проєвропейськими силами і, більше того, ми цій коаліції готові запропонувати дуже сильний план, а головне - зробити все, щоб цей план став реальністю", - сказала Тимошенко.

Вона запропонувала назвати майбутню коаліцію "коаліцією дій".

За її словами, справжні демократичні сили, які можуть пройти до парламенту, - це "Батьківщина", "Слуга народу", партія "Голос" - "мають об'єднатися під час виборчої компанії та зробити все, щоб на мажоритарних округах не пройшли "мастодонти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пообіцяв представити на з'їзді партії "Слуга народу" список, який "всім сподобається"

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100