В Україні почали нараховувати пеню за борги за комунальні послуги

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.
"Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного терміну внесення плати за житлово-комунальні послуги", - йдеться в тексті закону.
Розмір пені має бути встановлено в договорі з постачальником, а нараховується вона на ту суму, яка утворюється з моменту укладення такого договору.
Штраф не має перевищувати 0,01% боргу за кожен день прострочення, а загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% від всієї суми боргу.
Тим споживачам, які не сплатили комуналку вчасно через невиплату субсидій, штрафи не нараховуватимуть.