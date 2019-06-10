У Раду проходять "Слуга народу", "ОПЗЖ", "ЄС", "Батьківщина", "Голос", - опитування КМІС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на соцопитування.

Згідно з оприлюдненими в понеділок на сайті КМІС даними, за партію "Слуга народу" готові проголосувати 32,1% усіх респондентів, (34,4% серед тих, хто збирається голосувати і 48,5% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором), за "Опозиційну платформу - За життя" готові віддати свої голоси 7,8% опитаних (8,4% і 11,8% відповідно), "Блок Петра Порошенка "Солідарність"(після перейменування - "Європейська солідарність") отримав би підтримку 5,4% українців (5,8% і 8,1% відповідно), ВО "Батьківщина" - 5,1% (5,5% і 7,8% відповідно).

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З урахуванням 5-відсоткового прохідного бар'єру на виборах до парламенту також має високі шанси пройти до Верховної Ради партія "Голос" Святослава Вакарчука, за яку готові проголосувати 3,7% усіх респондентів (4% серед тих, хто збирається голосувати і 5,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором).

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки з 26 травня по 7 червня. Методом особистого інтерв'ю опитано 2021 респонденти, що мешкають в 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступінчастою стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України старше 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.