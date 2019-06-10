Масові обшуки в окупованому Криму: російські силовики затримали вісім кримських татар

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Крим.Реалії.

В Алушті затримані Руслан Нагаєв і Ельдар Кантеміров, у селі Малий Маяк - Руслан Месутов, у селі Ізобільне - Ленур Халілов, голова місцевої релігійної громади. Халілов підозрюється в організації осередку "Хізб ут-Тахрір" в Алушті (ч. 1 ст. 205.5 Кримінального кодексу Росії). За версією слідства, в цьому осередку членами є Кантеміров і Нагаєв.

У селі Зуя Білогірського району затриманий активіст Айдер Джеппаров, в Білогірську - Різа Омеров. Його батько Енвер Омеров затриманий рано-вранці по дорозі в Ростов-на-Дону. Енвер Омеров їхав на судове засідання у першій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір" разом з дочкою Фатмою Ісмаїловою, дружиною політв'язня Айдера Ісмаїлова. Співробітник ФСБ повідомив, що Енвера Омерова повезуть в управління російського МВС в Керчі, однак по прибуттю Ісмаїлової сказали: що батька не привозили. Станом на зараз, невідомо, де перебуває Енвер Османов.

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У селищі Строганівка під Сімферополем затриманий Ескендер Сулейманов, брат політв'язня Руслана Сулейманова, заарештованого в ході масових обшуків 27 березня 2019 року. За інформацією активістів громадського об'єднання, обшук проводив слідчий Сергій Махнєв, який очолює слідчу групу у другій сімферопольській "справі Хізб ут-Тахрір". В ході обшуку Махнєв заявив, що справу Ескендера Сулейманова об'єднають з кримінальною справою, за якою проходить його брат.

ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять у рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь в діяльності терористичної організації) і стосується релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".

Раніше кримськотатарські активісти повідомили, що в Криму російські силовики проводять обшуки в декількох районах.