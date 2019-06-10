Шефір про відвідування Пінчуком АП: Хотіли вмовити Леоніда Даниловича брати участь у Мінському процесі, і він нам допоміг у цьому

Про це він повідомив виданню theБабель, передає Цензор.НЕТ.

"Тому що ми хотіли вмовити Леоніда Даниловича брати участь у Мінському процесі, і він нам допоміг у цьому, і все. І слава Богу, Леонід Данилович погодився, тому що ми вважаємо, що є шанси. А Леонід Данилович сказав, що коли повертався і дивився в очі деяким людям [до свого повернення туди], бачив відсутність бажання вирішити питання", - зазначив він.

Крім того, Шефір розповів, що Кучма погодився на пропозицію тільки після того, як запитав Зеленського: "Ви будете? Я у вас в очах це буду бачити?", на що отримав ствердну відповідь.

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Раніше журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач повідомив, що ввечері 31 травня бізнесмен Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського. Крім того, журналісти помітили авто супроводу Пінчука і машину охорони експрезидента Кучми біля тих же воріт Адміністрації президента Зеленського, також у вівторок, 28 травня.

3 червня на брифінгу прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що Пінчук приїжджав до АП 31 травня разом з Кучмою, щоб обговорити із Зеленським пропозицію Кучмі очолити Тристоронню контактну групу від України.