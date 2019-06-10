Партія Ляшка висунула кандидатів у нардепи в 90 мажоритарних округах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Претендентів на членство в парламенті від партії у мажоритарних округах затвердив у понеділок з'їзд політичної сили, який відбувся в Києві біля пам'ятника Тарасу Шевченку.

Крім того, делегати з'їзду уповноважили Євгена Відміша представляти "Радикальну партію" в Центральній виборчій комісії на позачергових виборах. Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, зараз Відміш є помічником народного депутата з фракції "Радикальної партії" Олексія Кириченка.

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