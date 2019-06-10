Небезпечних речовин у річці Рось на кордоні Вінницької та Київської областей не виявлено, - ОДА

Про це в понеділок на брифінгу повідомив перший заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Станом на восьму ранку понеділка в результаті забору води на межі Вінницької та Київської областей не зафіксовано концентрацій небезпечних речовин, які перевищують гранично допустиму норму. Це речовини другого-третього класу небезпеки, після використання деяких з них на полях можна працювати вже через день або на третій день", – пояснює Гижко.
За його словами, інформація про те, що до річки Рось під час ДТП поблизу села Збаржівка Погребищенського району потрапив небезпечний інсектицид "Нурал-В", не підтвердилася. Що ж до препаратів, які потрапили у воду, то перевищення припустимих норм вмісту фунгіцидів та гербіцидів зафіксовано тільки у місці їх потрапляння у ріку. Аби убезпечити людей і свійських тварин, цю зону позначили обмежувальними стрічками, а мешканців населеного пункту забезпечили привозною питною водою.
Що ж стосується тваринного світу р. Рось, наразі загибелі представників тамтешньої фауни не зафіксовано.
Як повідомлялося, 9 червня близько 5-ї години у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з’їхав у ставок, перекинувся та загорівся. Вогнем пошкоджено каністри з пестицидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, вміст яких (близько 800 л) потрапив у ставок із наступним витоком у Рось.
Представниками Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції та Регіонального офісу водних ресурсів відібрали проби води зі ставка та річки Рось на території Вінницької та Київської областей.
Унаслідок забруднення Росі припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, тому водопостачання в Умані та Білій Церкві здійснюється тільки з резервних джерел.