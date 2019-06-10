Загроз немає, - Гройсман про забруднення Росі

Про це він написав у своєму акаунті в твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація на річці Рось. Усі служби, передусім ДСНС, працюють і контролюють ситуацію. За моєю інформацією загроз немає. Але треба дотримуватись інструкцій спеціальних служб. За годину-дві глава ДСНС дасть більш детальну інформацію", - розповів Гройсман.

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Як повідомлялося, 9 червня близько 5-ї години у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з’їхав у ставок, перекинувся та загорівся. Вогнем пошкоджено каністри з пестицидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, вміст яких (близько 800 л) потрапив у ставок із наступним витоком у Рось.

Представниками Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції та Регіонального офісу водних ресурсів відібрали проби води зі ставка та річки Рось на території Вінницької та Київської областей.

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Унаслідок забруднення Росі припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, тому водопостачання в Умані та Білій Церкві здійснюється тільки з резервних джерел.