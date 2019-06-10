Масові обшуки в окупованому Криму: українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Про це 10 червня повідомляє прес-служба Прокуратури АРК, передає Цензор.НЕТ.

"Розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, в разі підтвердження інформації про затримання осіб, в яких проводилися обшуки, діям російських силовиків буде надана додаткова правова оцінка.

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Раніше кримськотатарські активісти повідомили, що в Криму російські силовики проводять обшуки в декількох районах. Російські силовики затримали вісім кримських татар.