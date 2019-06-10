Зеленський звільнив начальника СБУ в Рівненській області Бедрія

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба АП.

"Звільнити Бедрія Василя Васильовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Рівненській області", - йдеться в Указі Президента №355/2019.

Зазначимо, генерал-майор Бедрій очолив СБУ в Рівненській області в серпні 2017 року. До цього він працював в АТЦ при СБУ і опікувався питаннями обміну полоненими.

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Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України, Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України, першого заступника глави Служби безпеки України Віталія Малікова і головного слідчого СБУ Григорія Остафійчука.