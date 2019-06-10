Радикал Рибалка балотуватиметься в Раду від Опоблоку, - блогер

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook відомий блогер, журналіст-розслідувач Денис Казанський, повідомляє Апостроф.

За його словами, колишній спонсор "Радикальної партії" мільярдер Рінат Ахметов втратив інтерес до цієї політичної сили через низькі електоральні рейтинги, і забирає в новий проект кількох осіб, яких раніше СБУ і ГПУ підозрювали у фінансуванні тероризму на окупованому Донбасі.

"Рінат Леонідович, найімовірніше, остаточно вирішив позбутися Ляшка. І навіть вирішив прихопити із собою деяких "радикалів". Наприклад, в Опоблоці опинився Сергій Рибалка, який вибудовував схеми торгівлі з бойовиками ДНР, і менеджерів якого визнали винними у фінансуванні тероризму", - написав він.

За інформацією журналістів, на виборах до ВР ексрадикал Рибалка боротиметься за мандат з Олександром Вілкулом, Вадимом Новинським, Євгеном Мураєвим, Геннадієм Кернесом і Геннадієм Трухановим, які заявили про формування єдиного виборчого списку і підписали відповідний меморандум.

Казанський є автором декількох розслідувань, після оприлюднення яких СБУ і ГПУ порушили низку кримінальних справ за фактом фінансування терористів на окупованому Донбасі, і за фактами незаконної торгівлі в анексованому Криму фірмами, що входять до сімейного бізнесу народного депутата Сергія Рибалки.

Наприкінці березня минулого року Сумський апеляційний суд затвердив угоду про визнання провини в пособництві тероризму громадянина Юрія Джабраїлова, який на момент арешту восени 2017 року був топменеджером ТОВ "Снек Експорт" - компанії нардепа Рибалки, про що раніше в ЗМІ неодноразово згадував і сам нардеп, і його адвокати. Джабраїлов пішов на угоду зі слідством і визнав, що протягом 2016 року разом з іншими особами сприяв протизаконним постачання продукції ТОВ "Снек Експорт" в ОРДЛО та в анексований Крим. Незабаром до суду мало бути передано кримінальну справу й іншого топменеджера сімейного підприємства Сергія Рибалки - Дениса Пробачая. Він був затриманий разом з Юрієм Джабраїловим і підозрюється СБУ і ГПУ в аналогічних особливо тяжких злочинах.