Росія готує повалення проєвропейської коаліції в Молдові, - Бутусов

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Урядова криза в Молдові - Росія готує повалення проєвропейської коаліції, зміну політичного курсу. Україна має продумати свою стратегію дій, якщо ми дозволимо РФ зміцнити Додона в Молдові, Путін зможе утримати Придністров'я. І наші витрати на безпеку в підсумку зростуть", - зазначив Бутусов.

Він вважає, що національні інтереси України "потребують ліквідації окупованого РФ військового плацдарму в Придністров'ї".

Бутусов нагадав, що звідти діють проти України російські спецслужби, незаконні збройні формування.

"Україна виставила навколо Придністров'я спільні з Молдовою митні та прикордонні пости - але цього недостатньо. Потрібно активніше втручання. Потрібно обрізати корупційні зв'язки російських спецслужб з українськими політиками", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна посилила контррозвідувальний режим на в'їзді в Молдову щодо радикально налаштованих росіян, - СБУ

Бутусов вважає, що давно час "знову ввести санкції проти Молдавського металургійного заводу, які були зняті в 2019 році завдяки корупційним зв'язкам "директора Одеси" Володимира Галантерника".

Також, за його словами, потрібно заборонити в'їзд в Україну автомобілів з придністровськими номерами.

Крім того, забезпечити "підтримку антиросійських партій і проєвропейських партій під час кризи всіма можливими способами" і "поставити відповідні завдання керівництву наших розвідувальних служб. Необхідно використати всі ресурси, щоб створити проблеми російській агентурі в Молдові".

"РФ має розуміти, що у відповідь на втручання у внутрішні справи Молдови Україна посилюватиме свій тиск і підтримуватиме тих, хто бореться з Москвою", - зазначив Бутусов.

Читайте також: У НАТО закликали до врегулювання політичної кризи в Молдові шляхом діалогу

Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.

Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.

Читайте також: Молдова ніколи не заплатить РФ за поставлений Придністров'ю газ, - Додон

ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.