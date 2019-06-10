Росія завдала авіаударів по населених пунктах у Сирії: 6 мирних жителів загинуло, ще 39 - поранено

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє турецьке державне агентство Anadolu з посиланням на волонтерську організацію Управління цивільної оборони Сирії ("Білі шоломи").

Як повідомили в Управлінні цивільної оборони Сирії ("Білі шоломи"), минулої ночі авіаударів зазнали район Хан-Шейхун, населений пункт Теманія, селища Шейх Ідріс, Мааршурін та Ет-Тух у провінції Ідліб, а також райони Латаміне і Кефер Зіта на півночі провінції Хама.

В управлінні побоюються можливого зростання кількості жертв.

Джерела в сирійській опозиції повідомили, що авіаудари по Хан-Шейхун, населених пунктах Латаміне, Кефер Зіта та Мааршурін завдали ПКС Росії.

"Два літаки піднялися в повітря з авіабази Хмеймім", - повідомили в опозиції.

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У травні внаслідок обстрілів та авіаударів сил режиму Башара Асада, проіранських терористичних угруповань, що підтримують їх, та ПКС Росії по Ідлібу загинув 231 мирний житель, зокрема 59 дітей, ще 659 дістали поранення.

На переговорах, що відбулися 17 вересня 2018 року в Сочі, між президентами Туреччини та Росії було досягнуто домовленості про створення демілітаризованої зони в сирійському Ідлібі. Війська режиму Башара Асада в порушення положень Сочинського меморандуму щодо Ідлібу систематично піддають обстрілу населені пункти, розташовані в зоні деескалації.

Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), за роки конфлікту в Сирії 6,6 мільйона осіб стали вимушеними переселенцями, 5,6 мільйона - біженцями.