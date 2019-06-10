Гаазький суд опублікував позиції України і Росії у справі про порушення морського права

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, 22 травня 2018 року РФ подала свої заперечення щодо наявності у суду юрисдикції розглядати справу, ініційовану Україною за Конвенцією ООН з морського права. Після цього Україна подала свої письмові пояснення і вимоги.

"Російська Федерація вважає, що трибунал не має юрисдикції щодо позову України, оскільки трибунал не може визначати, яка держава є суверенною щодо сухопутної території Криму", - йдеться в прес-службі.

Зі свого боку, Україна заявила, що Крим український.

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"У цьому арбітражіУкраїна просить Трибунал розтлумачити та застосувати Конвенцію для визначення правових наслідків морської поведінки Росії. Спір стосується тлумачення та застосування UNCLOS, серйозних порушень Конвенції Росією, мета України у цьому арбітражі отримати відшкодування за цю серйозну морську шкоду", - зазначили у відомстві.

Як повідомляється, Росія вважає, що вимоги України в цій справі стосуються військової діяльності, виключеної з-під юрисдикції трибуналу.

"Порушення Росією UNCLOS відбулися "в період після" вторгнення Росії на Кримський півострів. До того ж, вторгнення Росії на півострів не є предметом жодних вимог України, а тому це не є тим, чого "стосується" цей спір", - додали в МЗС.

Нагадаємо, арбітражний розгляд було порушено 16 вересня 2016 року, коли Україна подала на Російську Федерацію заяву за порушення Конвенції ООН з морського права, зокрема, ініціювавши спір про права прибережної держави в Чорному, Азовському морях і Керченській протоці.