"Громадянська позиція" оголосила першу п'ятірку партії: Гриценко, Добродомов, Томенко, Катеринчук та Соловйова (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Список очолив лідер партії, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко. У першій п'ятірці також народний депутат, лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук, адвокат і громадський діяч Марина Соловйова.

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Як повідомляє Гриценко у Facebook, до списку також увійшли:

• Забарило Анатолій, секретар Львівської міської ради;

• Ландяк Петро, голова Громадської організації "Асоціація споживачів житлово-комунальних послуг", депутат Тернопільської міської ради;

• Ладовський Микола, депутат ради Заболотівської селищної громади;

• Єгор Фірсов, народний депутат VII-VIII скликань, автор екологічної стратегії "ЕКО 2020";

• Віктор Трепак, кандидат юридичних наук, генерал-майор, експерший заступник голови СБУ, брав активну участь у розслідуванні низки резонансних справ, зокрема щодо судді Ігоря Зварича, генерала Олексія Пукача, у справі "діамантових прокурорів" та виступив заявником у справі "амбарної книги Партії регіонів";

• Олександр Савченко, доктор економічних наук, професор, ексзаступник голови НБУ.

Також "Громадянська позиція" висунула кандидатів у 40 мажоритарних округах.

У мажоритарних списках "Громадянської позиції" на Львівщині є нардеп Тарас Стецьків, заступник голови Львівської облради Володимир Гірняк, ексміністр охорони здоров'я Олег Мусій та колишній народний депутат Олег Канівець.

У Києві балотуватимуться син Анатолія Гриценка, Олексій, та ексглава Одеської організації партії "Удар" Андрій Юсов.