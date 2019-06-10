Розглядаємо питання доцільності перебування Чепурного на посаді, - газета "Голос України" вибачилася за образливі висловлювання свого кореспондента

Відповідна заява газета опублікувала на своєму сайті, передає Цензор.НЕТ.

"Газета "Голос України", офіційне видання Верховної Ради України, ніколи не поділяла і не поділятиме позиції щодо упередженого ставлення до осіб, основаного на расовій, національній чи релігійній приналежності. У своїй діяльності редакція газети завжди дотримується основних принципів журналістської етики, зокрема свободи слова та висловлювань, поваги до приватного життя людини, не розповсюдження інформації, що містить упередженість чи необґрунтовані звинувачення, неможливість поширення інформації, яка дискримінує будь-яку людину через її стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання.

В. Чепурний, без зазначення місця роботи, оприлюднив на приватній сторінці у соціальній мережі Facebook бузувірську позицію щодо результатів виборів президента і майбутніх парламентських перегонів, яка не має нічого спільного з редакційною політикою "Голосу України". Газета завжди стояла на засадах толерантності та взаємоповаги", - йдеться в заяві.

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"Водночас заявляємо, що редакція газети "Голос України" не здійснює контроль за приватним життям своїх працівників, не відповідає за їхні особисті висловлювання чи певну позицію щодо тих чи інших подій. Незважаючи на це, з великою повагою просимо вибачення за некоректні висловлювання В. Чепурного в усіх, кого вони принизливо заторкнули. Редакція розглядає питання доцільності перебування В. Чепурного на займаній посаді", - додали в редакції.

Раніше журналіст парламентської газети Чепурний образив українського спортсмена Жана Беленюка.