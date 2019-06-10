Десятьох поранених під Новолуганським бійців відправили на лікування в Дніпро, двоє з них у важкому стані, - лікар

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в понеділок Радіо Свобода повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко.

За його даними, поранені надійшли 7 червня санітарною авіацією. Важких поранених прооперували на вихідних.

За словами лікаря, двоє з десяти бійців зараз у важкому стані. В одного пробита легеня, у другого - численні осколкові поранення.

Решта бійців у стані середньої тяжкості, вони дістали мінно-вибухові поранення та контузії. У понеділок п’ятеро з них поїдуть на похорон бойового товариша Дмитра Пругла з Полтави, загиблого під Новолуганським 7 червня.

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Нагадаємо, внаслідок влучання 122-мм снаряда в бліндаж 7 червня двоє бійців дістали несумісні з життям поранення і померли в медичному закладі. Ще 11 гвардійців дістали поранення, бойові травми, контузії.

Разом із Максимом Олексюком загинув Дмитро Пругло (позивний Круглий) з Полтави.

На офіційному сайті НГУ, зокрема, йшлося: "Два герої Національної гвардії України приєдналися до Небесної варти.

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Ворожий обстріл обірвав життя двох воїнів окремого загону спеціального призначення "Азов" військової частини 3057. У районі проведення операції Об'єднаних сил загинули старший лейтенант Дмитро Пругло і сержант Максим Олексюк.

Незаконні збройні формування РФ вночі застосували заборонену Мінськими угодами 122-мм ствольну артилерію по передових позиціях українських нацгвардійців, які мужньо захищають Батьківщину. Через влучання снаряда двоє воїнів дістали несумісні з життям травми і померли в медичному закладі.

Дмитро Пругло у свої 28 років у складі батальйону "Азов" воював у гарячих точках і складних військових операціях. Молоде поповнення щодня брало з нього приклад.

Максим Олексюк. Йому було лише 23 роки. До лав "Азова" прийшов у 2017 році. Його побратими згадують, що щирішої людини, напевно, не знайдеш.

Весь особовий склад Національної гвардії України висловлює глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам загиблих воїнів!

У нашій пам'яті вони навіки живі!"