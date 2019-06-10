Мураєв, Новинський, Вілкул, Кернес і Труханов, - "Опоблок" представив першу десятку свого списку на виборах у Раду

Список кандидатів у народні депутати оприлюднили в понеділок у Києві на Форумі об'єднаних опозиційних сил "Довіряй справам", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

До виборчого списку увійшли глава однойменної фракції в парламенті Вадим Новинський, заступник голови фракції Олександр Вілкул, мер Харкова Геннадій Кернес, мер Одеси Геннадій Труханов.

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Також до першої десятки партії увійшли міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, мер Запоріжжя Володимир Буряк, депутатка Хмельницької обласної ради Уляна Ткаченко, заслужений юрист України Володимир Пилипенко і мер Ужгорода Богдан Андрєєв, пише Обозреватель.

Виступаючи на Форумі, голова політради партії "Відродження" Володимир Пилипенко заявив, що "Опозиційний блок" висунув 225 кандидатів у списку по загальнодержавному виборчому округу.

"Серед кандидатів, зокрема Євген Мураєв, Олександр Вілкул, Геннадій Кернес, Геннадій Труханов, Вадим Новинський, Вадим Бойченко, Володимир Буряк, Богдан Андрєєв, Уляна Ткаченко, Володимир Пилипенко", - сказав він.

На прес-конференції після завершення заходу Мураєв зазначив, що на Форумі була представлена ​​тільки перша десятка. Повний же список "Опоблоку" по загальнодержавному виборчому округу буде оприлюднено пізніше.

Він також повідомив, що перед форумом "Довіряй справам" відбувся з'їзд партії "Опозиційний блок", який і затвердив список.

Також, як пише lb.ua, "Опоблок" представлятимуть:

Ігор Плехов, мер Рені

Анатолій Вершина, мер Павлограда

Володимир Максим, мер Червонограда

Єгор Семенков, заступник голови Запорізької облради

Ігор Котелевський, мер Токмака

Михайло Жовнір, мер Теплодара

Іван Столбовий, мер Балаклеї

Сергій Удалов, глава Чорноморської ОТГ

Борис Колесніков, колишній віцепрем'єр-міністр

Муса Магомедов, директор Авдіївського коксохіму

Степан Максма, секретар Маріупольської міськради

Вікторія Гриб, керівниця напрямку зі стабільного розвитку "ДТЕК Енерго"

Володимир Кацуба, депутат Верховної Ради

Михайло Добкін, депутат Верховної Ради

Дмитро Шенцев, депутат Верховної Ради

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Раніше партії "Опозиційний блок", "Партія миру та розвитку", "Наші", "Відродження" і "Довіряй справам" домовилися про об'єднання з метою спільної участі в позачергових виборах до Верховної Ради.