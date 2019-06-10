Підозрюваного в державній зраді ексглаву Апеляційного суду Криму Чорнобука звільнили з-під варти

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Автономної Республіки Крим.

"Київський апеляційний суд скасував ухвалу Голосіївського районного суду Києва, якою було продовжено термін тримання під вартою колишньому голові Апеляційного суду АР Крим, відповідно, його звільнено з-під варти", - йдеться в повідомленні.

Адвокат наполягав на тому, що Чорнобук є чинним суддею. Справа в тому, що він був звільнений постановою Верховної Ради від 29 вересня 2016 року "Про звільнення судді". А 29 листопада 2018 року Верховний Суд визнав цю постанову протиправною і скасував її.

У прес-службі прокуратури зазначили, що скасування постанови ВР не є підставою для поновлення на посаді судді. "Тобто особа не отримала статус судді", - наголосили в прес-службі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного в державній зраді екс-главу Апеляційного суду Криму Чорнобука залишили під вартою до 27 червня

Нагадаємо, журналісти "Слідство.Info" 3 листопада повідомили про затримання колишнього голови Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука. За версією слідства, під час російської спецоперації з окупації півострова колишній суддя активно співпрацював з агресорами. Так, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів вчити законодавство РФ і отримувати російські паспорти.

Валерія Чорнобука підозрюють у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада") Кримінального кодексу України. У прокуратурі повідомили, що екс-главі Апеляційного суду АРК Чорнобука повідомили про підозру в зраді ще 11 липня 2018 року.