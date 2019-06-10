Жителі підтопленого села перекрили трасу на Херсонщині

Про це кореспонденту Укрінформ повідомили у відділі комунікації поліції області, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, це відбувається на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, де поворот до села Нова Маячка", - зазначили у відділі.

Як повідомляють у соцмережах, жителі села постійно ходять пішохідним переходом через трасу, і тому на цій ділянці дороги утворився затор - тут пропускають лише машини з військовими, з дітьми та машини екстреної медичної допомоги. Люди чекають, поки до них прибуде керівництво області, щоб вирішити проблеми цього населеного пункту, який постраждав від негоди 5 червня.

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На місце виїхав в.о. голови обласної державної адміністрації Дмитро Бутрій і керівництво ГУ Нацполіції в області.

За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА, через зливи 5 червня в селі Нова Маячка Олешківського району залишаються підтопленими 50 садиб.

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