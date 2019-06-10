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10.06.19 16:56

Facebook забанив головного редактора "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост про розшук десантника РФ Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців. СКРИНШОТ

Російський солдат Дмитро Грицюк із Санкт-Петербурга влітку 2014 року виклав у соціальній мережі Вконтакте фото і відео з убитими українськими військовими. Зокрема, на відеозаписі він прогулюється біля тіл убитих українців і коментує те, що відбувається.

1 серпня 2014 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зробив пост у Facebook, за який його забанили на місяць у червні 2019-го.

Facebook забанив головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова за пост про розшук десантника РФ Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців 01

Головний редактор тоді повідомив на своїй сторінці в Facebook, що в офіс зателефонував один відомий український бізнесмен і повідомив, що готовий заплатити 200 тис доларів США за голову сумнозвісного військовослужбовця ЗС РФ Дмитра Грицюка із Санкт-Петербурга, який фотографувався на тлі понівеченого тіла українського десантника.

"Моя компанія надає серйозну підтримку армії, міліції, Нацгвардії і СБУ. Але я хотів би зі своїх особистих коштів призначити ще одну нагороду. Той підрозділ збройних сил, правоохоронних органів або спецслужб України, який візьме живим або мертвим російського покидька Дмитра Грицюка, отримає премію в розмірі 200 тисяч доларів. Кошти буде передано на рахунок незалежного фонду в банку", - повідомив влітку 2014-го Бутусову бізнесмен.

У листі бізнесмен пояснив, що оголосив таку нагороду, оскільки "шокований фото і відео, де російський військовослужбовець із Санкт-Петербурга Дмитро Грицюк глумиться над тілами українських десантників".

Зазначимо, що останнім часом почастішали блокування українських журналістів і блогерів, які висвітлюють події російської агресії на Донбасі та окупацію Криму. 2 місяці тому Юрія Бутусова блокували за пост річної давнини про взяття в полон терориста Покусаєва. Просимо читачів "Цензор.НЕТ" допомогти побороти такі методи блокування в Facebook і написати в техпідтримку соціальної мережі звернення про зняття блокування.

Нагадаємо, Грицюк опублікував фото і відео після бою в Шахтарську, в результаті якого загинули бійці ЗСУ.

Facebook забанив головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова за пост про розшук десантника РФ Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців 02

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Facebook забанив головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова за пост про розшук десантника РФ Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців 03

Facebook забанив головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова за пост про розшук десантника РФ Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців 04

Facebook забанив головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова за пост про розшук десантника РФ Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців 05Facebook забанив головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова за пост про розшук десантника РФ Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців 06

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