Філарет збирає форум "За Київський патріархат!"

Проведення заходу анонсовано на сайті УПЦ КП, інформує Цензор.НЕТ.

"З ініціативи широких верств громадськості 11 червня 2019 року в м.Києві відбудеться Форум української інтелігенції "За Українську Православну Церкву! За Київський Патріархат". У заході візьмуть участь відомі політичні та громадські діячі, відомі вчені, художники і письменники, журналісти та представники козацтва і ветерани АТО", - сказано в повідомленні.

У прес-службі УПЦ КП "Укрінформу" повідомили, що в форумі братиме участь і сам Філарет. "Так, Філарет візьме участь у Форумі", - сказав представник прес-служби.

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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".