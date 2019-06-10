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10.06.19 16:59

Філарет збирає форум "За Київський патріархат!"

Почесний патріарх Православної церкви України, колишній глава УПЦ КП Філарет збирається провести завтра в Києві форум української інтелігенції "За Київський патріархат!".

Філарет збирає форум "За Київський патріархат!"

Проведення заходу анонсовано на сайті УПЦ КП, інформує Цензор.НЕТ.

"З ініціативи широких верств громадськості 11 червня 2019 року в м.Києві відбудеться Форум української інтелігенції "За Українську Православну Церкву! За Київський Патріархат". У заході візьмуть участь відомі політичні та громадські діячі, відомі вчені, художники і письменники, журналісти та представники козацтва і ветерани АТО", - сказано в повідомленні.

У прес-службі УПЦ КП "Укрінформу" повідомили, що в форумі братиме участь і сам Філарет. "Так, Філарет візьме участь у Форумі", - сказав представник прес-служби.

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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

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