У Молдові відбулися засідання двох урядів - проєвропейського і проросійського

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Кабінет Філіпа, який керував Молдовою в останні місяці, визнає легітимним Конституційний суд, а уряд Санду – парламент і президент країни Ігор Додон.

Кабінет Санду був сформований з представників Соціалістичної партії, яка вважається проросійською силою, і з проєвропейського блоку Acum ("Зараз"). Політичні опоненти об’єдналися, щоб усунути від влади Демократичну партію, пов’язану з бізнесменом Володимиром Плахотнюком.

Конституційний суд, однак, визнав формування кабінету незаконним і тимчасово відсторонив президента Додона від влади, передавши його повноваження Філіпу. Той оголосив про розпуск парламенту.

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Органи виконавчої влади поки підкоряються уряду Філіпа. Міністрів нового кабінету не пустили в будівлю уряду, і вони провели своє засідання в будівлі парламенту.

Іноземні держави та міжнародні організації заявляють про неприпустимість ескалації і необхідність діалогу. На Заході більше схиляються до визнання легітимності рішень парламенту. Таку позицію висловили представники ЄС і Ради Європи. Водночас МЗС Росії в понеділок у заяві привітало створення нового уряду в Молдові.

Міністерство закордонних справ України закликало політичні сили сусідньої Молдови діяти в рамках правового поля.